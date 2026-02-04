Recientemente en Cusco, Mauro Palomino (40), fue hallado culpable por el delito de violación sexual de menor de edad y feminicidio agravado, luego de haber sido investigado y sentenciado a cadena perpetua por el abuso y posterior muerte de su hija de tan solo tres años de edad.

También se logró sentenciar a Rosa Surco (madre de la víctima y pareja del homicida), por el delito contra la vida el cuerpo y la salud, en su modalidad de exposición a peligro o abandono de personas en peligro, sub tipo omisión de auxilio y de dar aviso a la autoridad, todo en agravio de la Q.E.V.F. menor de iniciales FL. MI. PA. SU. (3).

A mérito de una acusación presentada por el 2° despacho de la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de Cusco, a cargo del fiscal Abraham Castañeda, se logró una sentencia de cadena perpetua para el involucrado y una reparación civil de 150 mil soles por los hechos execrables cometidos en agravio de su menor hija, igualmente se condenó a Rosa Surco, a nueve años de pena privativa de libertad efectiva y al pago de una reparación civil de 15 mil soles.

TRÁGICO FINAL

La menor víctima, inicialmente se encontraba acogida en la Unidad de Protección especial de Víctimas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en Cusco, institución que decidió devolver a la menor a sus progenitores y a menos de seis meses, el 12 de marzo del 2025, en horas de la noche, el sentenciado ultrajó a la pequeña lo cual provocó llanto en la menor y le propinó un fuerte golpe en la cabeza con la intención de acabar con su vida, causándole un traumatismo encéfalo craneano severo.

Según la tesis fiscal, luego despierta a su conviviente Rosa Surco y le pide que se deshaga de la menor, y ésta en lugar de auxiliar a su menor hija, decide abandonarla totalmente desnuda en un descampado exponiéndola al frio de la noche y la lluvia, acción que contribuyó finalmente con el deceso de la menor.