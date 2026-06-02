El Gobierno prevé concluir la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero durante el segundo semestre de 2028. Una vez finalizada la infraestructura, se desarrollará una etapa de pruebas y adecuación operativa antes de que la nueva terminal aérea inicie sus actividades de manera formal.

Así lo informó Paola Marín, directora general de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). La funcionaria señaló que durante este año el proyecto registra avances en distintos frentes, incluyendo infraestructura clave para su futura operación.

¿Cuál es el avance de la obra?

Uno de los principales avances corresponde a la futura torre de control del terminal aéreo. Según informó Marín, el Estado ya suscribió el contrato para ejecutar esta obra, que contempla tanto una instalación principal como un edificio auxiliar.

La funcionaria explicó que la empresa encargada de la construcción será Acciona, la misma que participó en la ejecución de la torre de control del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. El contrato para este componente del proyecto asciende a 48 millones de dólares.

“Las obras empiezan ahora, a fines de junio, de tal manera que podamos contar con un activo estratégico muy importante para la realización de servicios de transporte aéreo. Adicionalmente, estamos también dando la buena pro de la construcción de 13 edificios que forman parte del lado tierra. Es decir, la playa de estacionamiento, vías de acceso, la terminal de carga, la planta de combustible, el taller de mantenimiento. Todos ellos suman un total de 13 edificios que van a ser adjudicados a una empresa ahora en julio, para que inicie también la ejecución en agosto y le demos continuidad y un avance”, detalló.

Además de la torre de control, el proyecto contempla una serie de edificaciones necesarias para el funcionamiento del aeropuerto. Entre ellas figuran estacionamientos, accesos vehiculares, instalaciones de carga, depósitos de combustible y talleres de mantenimiento.

De acuerdo con el MTC, estas trece estructuras serán adjudicadas durante julio. La meta es que la empresa ganadora inicie la ejecución de los trabajos en agosto para mantener el ritmo de avance de la obra.

Pista de aterrizaje sigue en proceso de contratación

Otro de los componentes fundamentales del proyecto es la futura pista de aterrizaje. Actualmente, este tramo se encuentra en la etapa de procura y la adjudicación está prevista para septiembre de este año.

Las autoridades precisaron que el cronograma dependerá del desarrollo de los procesos técnicos y administrativos en curso. Asimismo, señalaron que la disponibilidad presupuestal también forma parte de los factores que influyen en la ejecución de los trabajos.

Al referirse al estado de este componente, Marín explicó el escenario que maneja actualmente el sector.

“Todo ello también conforme van avanzando las negociaciones y los procesos, además de las asignaciones presupuestales”, precisó.

Una vez culminada la construcción física, el aeropuerto deberá atravesar la fase ORAT, proceso que comprende pruebas operativas, integración de sistemas y simulaciones previas al inicio de actividades. Esta etapa se desarrollaría entre finales de 2028 e inicios de 2029.

Marín recordó que actualmente el Aeropuerto Internacional Velasco Astete continúa atendiendo entre cinco y seis millones de pasajeros al año. Por ello, se evalúa una transición gradual para trasladar las operaciones hacia la nueva terminal.

“Lo más probable es que iniciemos una etapa previa o marcha blanca en Chinchero, migrando los vuelos internacionales de la Ciudad de Cusco hacia Chinchero, primero, para luego, de manera progresiva, migrar por completo”, proyectó.

Según las estimaciones del sector, las pruebas y ensayos necesarios para la puesta en marcha se extenderán hasta finales de 2028. De cumplirse ese cronograma, el nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero podría iniciar operaciones durante 2029.