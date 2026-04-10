El último 4 de abril, Deysi Gonzáles (29), ciudadana paraguaya, fue muerta a tiros en Cusco, en un hecho más que confuso, que implicó la participación de un ciudadano extranjero, que la buscó en un conocido hospedaje donde la ultimó y desapareció con paradero desconocido.

A propósito del homicidio, recientemente en Cusco se llevó a cabo una operación coordinada entre la División de Investigación de Crímenes del Cusco y la División de Investigación del Crimen Organizado de Lima, dando como resultado 13 detenidos, todos miembros de una organización delictiva dedicada a la trata de personas y extorsión.

Esta información fue confirmada por el general PNP Virgilio Velásquez, jefe de la Región Policial Cusco. “Se desbarató la organización criminal denominada ‘La Guerrilla Pobre’, facción del ‘Tren de Aragua’, se han allanado nueve inmuebles en Cusco, uno en Lima, dos night clubs y un hostal, deteniéndose a 13 personas, siete venezolanos, cinco colombianos, un argentino y un peruano”.

Mientras tanto, el coronel PNP Martín Cruz, de Crimen Organizado - Lima, mencionó que en la operación también se incautaron armas de fuego, vehículos, motos, 25 celulares y más de cuatro mil soles.

“Se dedicaban al cobro de cupos y extorsión a las meretrices en Cusco, ellas tenían que pagar 250 soles semanales a un peruano, que mandaba el dinero a su líder que estaba en Estados Unidos (...) Hemos encontrado a dos víctimas y también encontramos elementos del cobro de cupos. Tenemos el caso de la ciudadana paraguaya que ingresó de manera ilegal al pís y por negarse a pagar estos cupos fue víctima de asesinato”, refirió.

El policía mencionó que el modo de operar de estos sujetos iba en diferentes escalas. Primero tenían personas que identificaban a las féminas que llegaban a trabajar a lenocinios de Cusco, luego daban cuenta para extorsionarlas a cargo de otros ‘gatilleros’ y finalmente tenían personal que se encargaba de recolectar los cobros vía Yape.

La Policía seguró que este solo fue un primer golpe en Cusco, ya que se tiene planeados otros en otros departamentos del Perú, ya que la llamada ‘Guerrilla Pobre’ operaría hasta en 10 ciudades del país bajo la misma modalidad.