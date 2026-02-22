La Municipalidad Provincial del Cusco informó que el denominado “Primer Encuentro de Therians en Cusco”, programado para este domingo 22 de febrero en la Plaza Mayor, no cuenta con autorización ni permisos para el uso del espacio público.

A través de un comunicado oficial, la comuna señaló que los organizadores no han presentado solicitud formal ni plan de seguridad o contingencia, requisitos obligatorios según la normativa vigente.

“Este evento no cuenta con autorización municipal ni con los permisos obligatorios establecidos por la normativa vigente para el uso de espacios públicos”, indicó la municipalidad.

Refuerzo de seguridad en la Plaza Mayor

Ante la convocatoria difundida en redes sociales, el municipio anunció que reforzará la presencia de Serenazgo y unidades de Seguridad Ciudadana para garantizar el orden público.

Asimismo, deslindó cualquier responsabilidad frente a posibles incidentes o desmanes que pudieran registrarse durante la concentración.

“La municipalidad exhorta firmemente a la población, especialmente a padres de familia y jóvenes, a no dejarse llevar por convocatorias difundidas en redes sociales sin verificación oficial”, añadieron.

Convocatoria generó reacciones en redes

Según publicaciones en distintas plataformas digitales, el llamado “Primer Encuentro de Therians en Cusco” estaba previsto para realizarse este domingo 22 de febrero desde las 20:00 horas en la Plaza Mayor de la Ciudad Imperial.

La convocatoria ha generado diversas reacciones entre usuarios, tanto a favor como en contra, lo que llevó a las autoridades locales a pronunciarse públicamente.