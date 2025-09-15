La ciudadela inca de Machu Picchu, símbolo de identidad para el Perú y declarada una de las Nuevas 7 Maravillas del Mundo en 2007, se encuentra en una situación crítica que podría afectar su reconocimiento internacional.

En un comunicado difundido desde Zúrich, la entidad New7Wonders señaló que en los últimos años se han intensificado los problemas vinculados al manejo del santuario, entre ellos la masificación del turismo sin criterios de sostenibilidad, el aumento de precios en servicios básicos, denuncias de venta irregular de boletos, así como deficiencias en el transporte terrestre. A estas dificultades se suman conflictos sociales y la falta de coordinación entre las instituciones responsables de su protección.

De no corregirse a tiempo, estos factores podrían deteriorar la experiencia de los visitantes y dañar la imagen del Perú ante el mundo, advirtió la organización. “La credibilidad de Machu Picchu como una de las Nuevas 7 Maravillas depende de una gestión inmediata y responsable”, subrayó el pronunciamiento.

New7Wonders recordó que el título de Maravilla implica compromisos de conservación, preservación del patrimonio y aplicación de estándares internacionales. Asimismo, exhortó al Estado peruano, gobiernos locales, comunidades y sector privado a trabajar de manera articulada para garantizar la protección integral del santuario.

La organización insistió en que Machu Picchu no solo tiene un valor histórico y cultural incalculable, sino que también genera un fuerte impacto económico y turístico para el país, por lo que su permanencia como maravilla universal debe ser defendida con políticas sostenibles y acciones urgentes.

