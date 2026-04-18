Efectivos del Departamento de Investigación Criminal de la Región Policial Cusco, lograron la detención de una ciudadana implicada en el envío de mensajes extorsivos; hecho registrado en inmediaciones de la Av. Túpac Amaru, distrito de Wanchaq.

Roxcelis Patricia (27), de nacionalidad venezolana, fue intervenida y detenida tras un operativo policial motivado por la denuncia de los ciudadanos Carlos (53) y Estefanía (27), quienes denunciaron el envío de mensajes contra sus menores hijos.

Según las investigaciones preliminares, la detenida estaría inmersa en la presunta comisión del delito contra el patrimonio en la modalidad de extorsión, mediante el envío de mensajes amenazantes dirigidos a las víctimas y sus familiares.

Tras la denuncia se logró ubicar y capturar a la implicada, quien fue trasladada a la dependencia especializada para continuar con las investigaciones de ley y determinar su situación jurídica, en coordinación con el representante del Ministerio Público.