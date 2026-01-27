La operación del hotel Sanctuary Lodge en Machu Picchu continúa en disputa, luego que el Gobierno Regional Cusco y Belmond Hotels, no llegaran a un acuerdo de transacción extrajudicial.

Para el último martes, desde el Gore Cusco, habían convocado a una reunión para la firma de un acuerdo de transacción; sin embargo, esta no se dio, debido a que la otra parte no habría consentido esta figura hasta el momento.

Al respecto, desde la empresa privada enviaron una carta notarial al Gore Cusco, señalando: “La propuesta enviada no refleja las propuestas, entendimientos ni los términos conversados en reuniones sostenidas entre vuestra entidad y nuestra empresa en el marco de buena fe y voluntad de alcanzar soluciones consensuadas”, por lo que no acudieron a la cita para la supuesta firma.

En la comunicación también expresan que, si bien no se está dando un entendimiento de momento, continuarán participando en el procedimiento de negociación “en aras de lograr un entendimiento y acuerdo que ponga por encima de todo a las necesidades y salvaguarda del activo más importante del turismo nacional: Machu Picchu. Creemos firmemente que se deben implementar las mayores medidas de seguridad en cualquier negociación que involucre a Machu Picchu, lo que exige que se mantengan los altos estándares que hemos implementado durante el tiempo que tenemos en operación el Machu Picchu Sanctuary Lodge”.

PROCESO SIGUE

Por su parte, el procurador público de Cusco, Jimmy Cano, reiteró que ambos entes se hallan en pleno arbitraje desde inicios del año pasado y desde octubre con la implementación de una transacción. “Hay esta conversación que es una forma de poner fin a esta controversia, por la cual Belmond solicita una transacción y el Gore accede a esta conversación; pese a todos los trámites correspondientes, a la fecha no se ha suscrito ninguna transacción”.

Luego mencionó que, pese a que no se suscribió ningún contrato hasta el momento, ellos continúan el proceso arbitral: “Nos encontramos a puertas de una audiencia pública convocada por el Tribunal Arbitral y ya hemos presentado los medios probatorios en medio de esta demanda; estamos seguros de que vamos a lograr un laudo conforme a ley, tomando en cuenta el principio de legalidad”, ultimó.

Mientras tanto, Belmond Hoteles mantiene la operación del Hotel Sanctuary Lodge en Machu Picchu tras una medida cautelar del Juzgado Civil de Lima, que ordenó al Gobierno Regional Cusco respetar el contrato de usufructo hasta que se resuelva la disputa arbitral.