El antropólogo cusqueño, Óscar Paredes Pando, asumió la jefatura de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, órgano adscrito al Ministerio de Cultura, que entre otras funcionas, tiene como deber velar la sostenibilidad y protección del patrimonio cultural.

En su primera intervención oficial en el cargo, el funcionario llamó a los medios, autoridades y personas en general, a dejar de lado la locución ‘ruinas’ para referirse a Machu Picchu.

Contrariado señaló que se debe ‘borrar’ esa denominación del inconsciente colectivo, ya que al tratar sobre Machu Picchu, se habla de un santuario histórico, patrimonio de la humanidad , y no de ruinas o restos.

“Borremos de nuestro habla cotidiano el asunto de ruinas, no más esa expresión, porque estamos tratando de testimonios de patrimonio cultural (...) Este lugar es sagrado, esta ciudad hay que entenderla en su total dimensión, no por la racionalidad occidental en categorizar a Machu Picchu como ruinas vamos a llamarla así, creo que estamos a tiempo de replantear muchos principios”, asintió.

El funcionario también habló de la denominación quechua llaqta, como a veces es considerado Machu Picchu, asegurando que esa expresión no está asentida en ningún documento formal u oficial, si bien citó que en el Plan Maestro de Machu Picchu, se usa ese término, no por ello se hace de uso regular “no porque se le ocurra a un grupo de personas hacer esa referencia es que sea cierta, según la Ley de Áreas Naturales Protegidas se trata de un santuario, o sea una instancia superior, no se trata de un pueblo más”, acotó.

Machu Picchu es una antigua ciudad inca construida antes del siglo XV, ubicada en la Cordillera Oriental del Sur del Perú , en la cadena montañosa de Los Andes a 2 430 metros sobre el nivel del mar. Está ubicada en la región Cusco, provincia de Urubamba, distrito de Machu Picchu, sobre el Valle Sagrado de los Incas, a 80 kilómetros al noroeste de la ciudad de Cusco.

Actualmente es el sitio arqueológico más importante del Perú y el punto turístico más visitado a nivel nacional. Desde el año 2007, el Santuario Histórico de Machu Picchu pasó a formar parte de las siete nuevas maravillas del mundo, denominación que lo catapultó como uno de los lugares imprescindibles para visitar en todo el planeta.