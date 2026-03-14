La denominada temporada de lluvias está a punto de culminar en la región Cusco. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología - Senamhi, las lluvias estarán presentes hasta finde de marzo o primeros días de abril.

Sin embargo, a su paso las precipitaciones pluviales, acompañadas muchas veces de granizo, aguanieve o incluso nevadas, han causado un fuerte impacto en la comunidad regional, sobre todo en provincias altas.

Es así que, según un último cuadro compartido por el Instituto de Defensa Civil - Indeci en Cusco, y elaborado por el Comando de Operaciones de Emergencia Nacional - Coen, a la fecha ocho personas perdieron la vida por estas emergencias, 1 958 resultaron damnificadas y 10 901 resultaron afectadas.

El mismo cuadro muestra que 45 viviendas quedaron destruidas, 1 071 inhabitables y 6 476 afectadas. En cuanto a transporte, más de 15 kilómetros de vías vecinales fueron afectados y más de 12 kilómetros destruídos.

En las cifras compartidas también se señala que 73 321 animales resultaron afectados y 4 588 perdidos, mientras en agricultura 2 263 hectaréas de cultivo quedaron afectadas y 348 perdidas.

ACCIONES

“Las emergencias en las últimas semanas han generado situaciones críticas en toda la región, ahora venimos articulando con los gobiernos locales, regional y nacional, para brindar asistencia técnica y liderar la primera respuesta a través de las municipalidades con la evaluación de daños y análisis de necesidades. En Cusco acompañamos y brindamos asistencia para fortalecer la respuesta y realizar acciones de reparación y también en prevención. Recientemente hicimos entrega de más ayuda alimentaria y no alimentaria”, citó a Correo el director de la Dirección Desconcentrada Cusco de Indeci, Rafael Pereyra.

El funcionario también mencionó que buscan dar énfasis al tema de preparación ante cualquier desastre o eventualidad, procurando laformación civil desde tempranas edades, como en el colegio.

“Buscamos promover que las entidades públicas desarrollen e implementen políticas, instrumentos y normativas relacionadas con la preparación, respuesta y rehabilitación tras emergencias, se sostuvo una reunión de coordinación en la que se tomó acuerdo que los coordinadores Ugel de las 13 provincias del Cusco, para fomentar y difundir la proyección de vídeos de preparación ante desastres de gran magnitud en todas las instituciones educativas de Cusco”, acotó.

Mientras tanto en Cusco se siguen soportando precipitaciones pluviales de mediana a gran intensidad, y las autoridades continúan monitoreando sus efectos en las 13 provincias de la región.