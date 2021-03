El candidato presidencial, Ollanta Humala Tasso, visitó la Región Cusco en medio de su campaña proselitista de cara a las Elecciones Presidenciales 2021, recibiendo el apoyo de sus partidarios, y el rechazo por parte de quienes se sintieron defraudados por su anterior gestión presidencial, en la que prometió gas barato en Cusco, el Aeropuerto de Chinchero y el Hospital Antonio Lorena, obras y proyectos que no ven la luz hasta el momento.

El líder del Partido Nacionalista Peruano hizo un recorrido por las provincias de Anta, La Convención y Cusco, para luego trasladarse hasta la zona de Andahuaylas en Apurímac. Antes de dejar la Región Imperial aprovechó para llamar a no desestabilizar el proceso de vacunación que se lleva a cabo en el país, llamando a no ‘sabotear‘ el curso de la campaña en clara referencia a recientes publicaciones sobre elo margen de efectividad de la vacuna de Sinopharm.

“Lo que estamos viviendo ahora es una importante jornada de vacunación nacional que todos debemos colaborar, cualquier acto de sabotear o conspirar sobre el proceso de vacunación debe ser rechazado por la población, estamos en guerra contra el coronavirus no podemos darnos el lujo de están mintiendo a la gente y desinformando sobre las vacunas hay que apoyar al Gobierno en eso”, señaló.

Luego se dio tiempo para parafrasear la equivocación de su contendor electoral, César Acuña, quien, también en Cusco, llamó a marcar la ’O’ de Ollanta Humala en lugar de marcar la ’A’ de su agrupación política. “Como ha dicho Acuña, hay que marcar la ’O’ para lograr el cambio que tenemos que hacer en el país”, sentenció entre risas.

Humala Tasso sabe que está en falta, y por ello, una de las primeras cosas que mencionó en Cusco fue el tema Gasoducto del Sur, que según él, no se concluyó y el gas barato no llegó a todos debido a decisiones políticas y entrampamientos en la gestión del Pedro Pablo Kuczynski, que no decidió continuar con la obra.

Sobre el famoso ducto de Kúntur, del cual incluso develó un monumento en la ciudad de Quillabamba, señaló que “descubrió” que no era lo que le convenía al país, sino lo que le convenía a la empresa Odebrecht, “por eso creamos el proyecto gasoducto, hicimos un concurso internacional y logramos un avance del 30% que le entregué al siguiente presidente, trajeron casi la totalidad del ducto, a raíz de los escándalos de Lavajato, Odebrecht ya no pudo conseguir créditos internacionales y quiso modificar los precios”, añadió.

Recordemos que la Fiscalía de la Nación abrió una investigación preliminar por ocho meses contra Ollanta Humala por los presuntos delitos de colusión y organización ilícita para delinquir, por la adjudicación de Gasoducto del Sur a la constructora Odebrecht, incluso hubo pedido impedimento de salida para su esposa Nadine Heredia y varios de sus exministros, por el caso de pagos ilícitos a la expareja presidencial la Fiscalía pidió 20 años de cárcel para Humala y 26 años para su esposa.

Pese a las interrogantes y hasta reclamos acerca de esta obra emblemática, que él no pudo concretar en su gobierno, aseguró que esta vez sí lo hará, ya que como soldado no se rendirá jamás. “Haremos lo que tenemos que hacer para completar este proyecto del Gasoducto Sur Peruano, porque por mi origen de soldado yo no me rindo, ampliaremos la cobertura del FISE terminar el gasoducto que está plantado por una decisión política y ampliar las instalaciones domésticas”, refirió.

A la pregunta acerca del sobrecosto actual del gas, Ollanta Humala le echó la culpa al expresidente de la República Alberto Fujimori, de quien dijo privatizó el recurso generando la dación de costos altos al menudeo.

“Por culpa de Fujimori que privatizó Solgas se creó una serie de distribuidoras de gas formales e informales y cada una aumenta (el costo del balón) al precio que quiere, pero si el Estado entra a la cadena de comercialización a través de Petro Perú se acaba este problema”, aseguró.