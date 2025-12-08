La Expo Café, Cacao y Té 2025 ‘Cómprale al Cusco’, es una feria con profundo enfoque social que busca fortalecer la economía de más de 100 familias productoras de café, cacao, artesanías y gastronomía local de la región. El evento se desarrollará del 11 al 13 de diciembre en la Plaza Mayor de Cusco y convertirá el corazón de la Ciudad Imperial en un espacio de integración, oportunidad y celebración de la identidad regional.

La feria impulsada por el Gobierno Regional Cusco nace como respuesta a la necesidad de brindar mayores oportunidades comerciales y de visibilización a productores provenientes de diversas comunidades rurales. A través de 100 stands, permitirá que cafetaleros, cacaoteros, artesanos y pequeños emprendedores conecten directamente con consumidores, empresas y visitantes nacionales e internacionales.

De igual modo, representa una ventana de crecimiento y un impulso decisivo para sus economías familiares, en un contexto donde la comercialización suele ser una barrera difícil de superar sin apoyo institucional.

De esta manera, durante 3 días, la población podrá disfrutar de degustaciones gratuitas de café y chocolate, concursos productivos, talleres, conferencias y una variada programación cultural que incluye pasarelas, presentaciones artísticas y villancicos.

Las actividades no solo reconocen el talento y el esfuerzo de los productores, sino que también promueven la revaloración de la identidad cusqueña, integrando saberes ancestrales, innovación y diversidad cultural.

Asimismo, la feria generará beneficios concretos para la región, entre ellos, más ingresos y contactos comerciales para más de 100 productores, articulación entre comunidades rurales y consumidores urbanos, promoción del turismo local, dinamizando la actividad económica en el centro histórico y la capacitación técnica y empresarial, que fortalecerá sus capacidades para mejorar la calidad y competitividad.

“Sin duda alguna que la Expo Café, Cacao y Té 2025 ‘Cómprale al Cusco’ se proyecta como una feria emblemática que busca posicionar a la región cusqueña como un referente nacional del café y el cacao, destacando no solo la calidad del producto, sino principalmente la historia, el esfuerzo y el rostro humano detrás de cada grano”, citaron los organizadores.