Una mujer de nacionalidad paraguaya fue muerta a balazos en Cusco, donde un sujeto desconocido la alcanzó dentro de su hospedaje, donde la ultimó a tiros para luego huir con rumbo desconocido.

El hecho ocurrió la madrugada del último sábado en el interior del hostal ‘Rodrigos’, ubicado en la avenida Costanera - distrito de Santiago.

En el lugar, la extranjera de nombre Deysi Gonzalez Merino (30), se hospedaba en la habitación 102, hasta donde un desconocido llegó para descerrajarle varios tiros.

Tras el hecho, la víctima fue auxiliada de emergencia hasta las instalaciones del Hospital Regional del Cusco, donde finalmente pereció debido a su grave estado de salud.

Cámaras de vídeo vigilancia del establecimiento captaron el hecho. En la grabación se ve al atacante llegar y preguntar varias veces por su víctima, hasta dar con su paradero y dispararle.

Al momento de huir el sujeto volvió a hacer varios disparos a la puerta de salida a fin de escapar, el vídeo muestra al hombre huir con una pistola en la mano, intenta abordar un taxi y al no conseguirlo huye hacia la zona de la Margen Derecha, la Policía está tras sus pasos.