Un puente colonial cusqueño, erigido aproximadamente hace dos siglos en la localidad de Pitumarca, provincia de Canchis, sucumbió ante la fuerte corriente del río Pitumarca, que aumentó drásticaente sus niveles de agua debido a las fuertes lluvias que soporta la región imperial.

La tarde del último viernes, un fuerte estruendo llamó la atención de los pobladores de la zona de Pampachiri, que vieron cómo las caudalosas aguas del río se tragaban años de historia y cultura tras el colapso del puente.

Tras el hecho, los moradores de la zona acusaron directamente a las autoridades locales, señalando que en diciembre pasado, el juez de Paz llamó a una reunión de urgencia para salvar dicho puente, reunión que concluyó sin ninguna acción concreta por parte de la comuna local.

“Es grato dirigirme a usted con la finalidad de saludarle a nombre de Juzgado de Paz del distrito de Pitumarca y Federación de Campesinos de Pitumarca para manifestar que por inclemencias de la naturaleza el caudal del río Pitumarca viene afectando la base del puente colonial considerado como patrimonio en nuestro distrito, motivo por el cual a través del presente le convocamos a una reunión de emergencia para tomar acuerdos y compromisos para realizar gestiones ante las instancias pertinentes a fin de prevenir consecuencias”, rezaba el documento enviado por el juez de Paz Dionicio Condori al alcalde de Pitumarca, Álex Huamán.

Tras la citada reunión ninguna acción concreta se habría llevado a cabo a fin de proteger el puente, sus bases o su estructura, por lo cual la población ahora acusa desidia por parte de las autoridades de orden.

INFORME OFICIAL

Desde la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad del Gobierno Regional Cusco, informaron que el incremento del caudal del río alcanzó el límite de capacidad de los gaviones recientemente instalados, superando las medidas preventivas técnicas desplegadas en la zona.

“En cumplimiento del Plan de Monitoreo Arqueológico y la normativa de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC), la intervención técnica se mantuvo fuera de la franja de restricción de 10 metros (aguas arriba y abajo en ambas márgenes). El respeto a este patrimonio limitó el radio de acción de las obras de defensa en puntos críticos cercanos a la estructura”, citaron a través de un comunicado.

También mencionaron que continúan con las evaluaciones técnicas correspondientes en coordinación con los sectores competentes para adoptar medidas de respuesta priorizando la seguridad y el bienestar de la población.

DATO:

- Desde Pitumarca exigen que según la Ley N° 28296 – Ley General del Patrimonio Cultural y el Reglamento de Intervenciones en Bienes Culturales desde ya se formule un proyecto de restauración del puente colapsado, por considerarse un bien patrimonial, además de ser ampliamente utilizado por pobladores y estudiantes de Pitumarca.