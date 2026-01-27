PeruRail S.A. informó que este lunes 26 de enero, desde las 17:00 horas, se reanudaron las operaciones ferroviarias en la ruta Machupicchu–Hidroeléctrica, interrumpidas días atrás por un huaico.

Tras recibir la comunicación de Ferrocarril Transandino S.A. sobre la culminación de los trabajos en el PK 114.700, donde se registró el deslizamiento, se adoptó la medida de restablecer el servicio.

La empresa PeruRail expresó su agradecimiento a los pasajeros, agencias de viaje y operadores turísticos por su espera durante la interrupción temporal del servicio.

(Foto/Captura: Canal N)

Cierre total del acceso amazónico a Machu Picchu debido a huaico

La mañana de este domingo domingo, un huaico se registró en el sector de Mandor, altura del kilómetro 115 de la vía férrea Ollantaytambo - Machu Picchu - Hidroeléctrica, ocasionó el cierre total del denominado acceso amazónico hacia la maravilla mundial peruana.

Tras la emergencia y luego de un trabajo de coordinación entre Sernanp y la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco y la Municipalidad Distrital de Machupicchu, se dispuso el cierre en ambos sentidos en el tramo Hidroeléctrica (Km 122) – Machu Picchu Pueblo (Km 110), ya que el evento ha generado daños en la vía férrea, puentes y la interrupción del tránsito peatonal, representando un riesgo para la integridad de los usuarios.

“La medida se adopta exclusivamente por razones de seguridad, hasta la rehabilitación del área afectada y la confirmación de seguridad de tránsito”, citaron desde el Sernanp.

SUSPENSIÓN DE TREN

De otro lado, desde PeruRail S.A., operador ferroviario en la ruta sur oriente del país, informaron a sus pasajeros, agencias de viaje, operadores de turismo y a la colectividad en general que suspenden sus operaciones ferroviarias en la ruta Machu Picchu – Hidroeléctrica hasta nuevo aviso.

“Adoptamos esta medida en cumplimiento a la notificación del concesionario Ferrocarril Transandino S.A. debido a un huaico que afectó la vía férrea. Lamentamos los inconvenientes que esta medida puede ocasionar; por lo que, informaremos oportunamente de cualquier modificación”, señaló la empresa a través de sus redes sociales.

DATO: