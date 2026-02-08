Machu Picchu, una de las siete maravillas del mundo moderno, es un destino que muchos sueñan con visitar. Ubicada en la región Cusco, esta antigua ciudad inca ofrece una experiencia inolvidable llena de historia, cultura y belleza natural, que cautiva tanto a nacionales como extranjeros.

El joven comentarista deportivo, Cliver Huamán o ‘Pol Deportes’, conocido por su pasión por la aventura y el deporte, decidió emprender un viaje a este emblemático sitio. Al llegar a Cusco, se sintió inmediatamente cautivado por el ambiente vibrante y la rica herencia cultural de la ciudad.

Machu Picchu, conocida como ‘La Ciudad Perdida de los Incas’, es un testimonio del ingenio arquitectónico de la civilización inca. ‘Pol Deportes’ quedó impresionado al caminar por los restos, admirando la precisión con la que las piedras fueron colocadas hace cientos de años.

Decidido a vivir la experiencia completa, Pol también optó por recorrer el famoso Sacsayhuamán, que le permitió experimentar de primera mano el arduo trabajo que hicieron los incas en distintos puntos de Cusco.

“Un segundo estás esperando… al siguiente estás en Machu Picchu. Perú siempre juega en primera (...) Dicen que hay lugares que se sienten más de lo que se explica, bueno, Sacsayhuamán es uno de esos”, citó ‘Pol Deportes’ a través de sus redes sociales.

Finalmente, ‘Pol Deportes’ comentó que había llegado hasta la Ciudad Imperial a fin de narrar el encuentro entre Cusco FC y Universitario de Deportes, a jugarse en el estadio Inca Garcilaso de La Vega la noche del último sábado.