El reciente asalto y robo a un empresario minero en Cusco, quien fue despojado de más de seis millones de soles en efectivo, junto a 60 kilos de oro, tiene a la Policía trabajando a tiempo completo, sin embargo, las últimas investigaciones demostrarían que, lamentablemente, en el atraco estarían implicados policías en actividad.

Esta lamentable información fue confirmada por el general PNP Virgilio Velásquez, jefe de la Región Policial Cusco, quien mencionó que sí estaría involucrado al menos un policía, pero que todo por el momento se halla en plena investigación.

“Las investigaciones continúan, no puedo dar mayores detalles, manejamos esa hipótesis también (policías implicados), oportunamente vamos a dar las declaraciones correspondientes y si hay policías (en la banda criminal) vamos a informarlo, acá no hay espíritu de cuerpo jamás, si caen policías la ley es igual para todos, estaría involucrado un policía”, refirió.

MÁS ANTES

El hecho se registró la noche del último martes en la zona de Horacio Zevallos, perteneciente al distrito cusqueño de San Sebastián, donde la camioneta con placa de rodaje T7C-155, fue alcanzada por otras dos camionetas, de donde habrían descendido un promedio de 10 asaltantes portando armas de corto y largo alcance.

“Fue un salto y robo a un empresario dedicado a la minería, que habría retirado del banco tres millones 900 mil soles y 720 mil dólares, y habría acopiado 60 kilos de oro que fueron robados; lo interceptan utilizando dos camionetas, en un número de 10 a 12 delincuentes procedentes de Puno, Puerto Maldonado e Ica”, refirió el general de la Policía en Cusco.

También señaló que tras el hecho se activó un plan cerco, por el que se pudo capturar a tres presuntos integrantes de la banda de asaltantes, quienes fueron detenidos a bordo de uno de los vehículos que habría participado del atraco.

“Se pudo intervenir al dueño de una de las camionetas que participó en el hecho, a su pareja y una tercera detenida, todos de Puno; en un hotel habrían planificado el asalto y robo. Ya tenemos identificados a los otros integrantes de esta banda”, acotó.

DATO:

- Hasta el momento, el dueño de todo lo sustraído no ha sentado la respectiva denuncia policial tras elrobo, alimentando la hipótesis de que el dinero y el oro robados serían procedentes de la minería ilegal.