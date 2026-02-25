Tras la difusión de lamentables imágenes que muestran a dos policías uniformados en el interior de un bar, agrediendo a un civil, el alto mando policial de Cusco, confirmó el hecho, señalando que su ‘castigo’ fue removerlos a otra unidad mientras se realizan las investigaciones.

El hecho ocurrió en el interior de una cantina clandestina ubicada en la zona de Amadeo Repeto, distrito cusqueño de Santiago, donde dos sub oficiales de primera y de tercera, fueron grabados por quien sería la dueña del local, en medio de una discusión verbal que terminó en agresión física.

En el clip se ve cómo uno de los policías agarra una silla y la estrella contra el civil, dejándolo tendido en el piso “te estoy grabando, te voy a poner en TikTok, suelta esa botella”, se oye decir a quien filma el hecho.

INVESTIGACIÓN

“Debo reconocer estos actos de malos policías como un hecho aislado, hemos evidenciado esta conducta indebida de dos efectivos inclusive agrediendo a un civil, la denuncia ya se ha canalizado por delito contra el cuerpo y salud en modalidad de lesiones, hay una víctima que ha presentado su denuncia, no mantendremos ‘espíritu de cuerpo’ frente a estos hechos bochornosos, Inspectoría hace su trabajo y debe acelerar su investigación”, señaló el general PNP Virgilio Velásquez, jefe de la Región Policial Cusco.

El mando policial sin embargo corroboró que ambos agentes no fueron retirados del cargo, sino fueron ‘rotados’ como castigo, mientras se realicen las investigaciones.

“Después de cometer estos hechos estas personas desaparecieron del mapa, ya no pudimos detenerlos porque ya están fuera de flagrancia, ellos pertenecen a la Comisaría de Cusco y se investiga en Santiago porque el hecho se registró en el lugar, ellos fueron rotados a la Región Policial Cusco”, acotó.