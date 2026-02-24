La rápida y eficaz labor de efectivos policiales pertenecientes a la Comisaría de Calca y del personal del Puesto de Auxilio Rápido de Lamay en Cusco, permitió el rescate oportuno de un vehículo menor que fue arrastrado por el río Vilcanota, tras un accidente de tránsito (despiste); hecho registrado el último martes en la comunidad de Huchuy Qosqo, provincia de Calca.

Guido Ccahuana (18) es el conductor del vehículo menor (mototaxi) de placa de rodaje 2916-AZ, quien perdió el control de la unidad precipitándose al caudal del río. Junto a él se encontraban David Cuchuyrumi (21) y un menor de 17 años, quienes lograron salir del vehículo y ponerse a salvo, sin presentar lesiones personales.

Los agentes del orden, tras tomar conocimiento del accidente, se constituyeron al lugar de los hechos. Debido al incremento del caudal por las persistentes lluvias en la zona, el vehículo fue arrastrado río abajo, generando una situación de riesgo.

Con determinación y adoptando estrictas medidas de seguridad, los efectivos policiales ingresaron al río, logrando asegurar la unidad con un cable de recuperación para posteriormente extraerla y ponerla a buen recaudo.