En Cusco dictaron nueve meses de prisión preventiva contra los policías en actividad: Manuel Sánchez (39), Luis Zegarra (22) y la abogada Flor Caballero (31), por el presunto delito de cohecho pasivo propio, en la función policial, y banda criminal, en agravio del Estado.

De los hechos, según la imputación, la Fiscalía Anticorrupción de La Convención investigó a los imputados, por presuntamente integrar una red que cobraría dinero a detenidos para evitar papeletas y recuperar vehículos intervenidos.

El caso surgió tras la denuncia de un ciudadano, quien entregó audios, mensajes y dinero marcado que evidenciarían las coordinaciones y pagos solicitados.

Según la investigación, el acusado Manuel Sánchez derivaba detenidos, quien ofrecería un ‘arreglo’, mientras el efectivo policial Luis Zegarra, habría facilitado la liberación de vehículos omitiendo registros y papeletas.

El órgano jurisdiccional dispuso el internamiento penitenciario contra Manuel Sánchez y Flor Caballero, al haber sido detenidos en flagrancia; en tanto que respecto al investigado Luis Zegarra se dispuso girar los oficios de captura para que sea ubicado e internado en el establecimiento penitenciario que el INPE determine.

El caso está en manos del juez del Juzgado Transitorio Especializado de Extinción de Dominio, en adición a funciones corrupción de funcionarios, Gabriel Farroñan.