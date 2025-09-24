Para otorgar estabilidad laboral y seguridad fortaleciendo el primer nivel de atención. En Cusco se entregó las resoluciones de nombramiento a trabajadores de las comunidades locales de administración de salud (Clas) asistencial, autorizado por la Ley 31953.

Se trata de personal de la unidad ejecutora Red de Servicios Cusco Sur con servidores asistenciales; trabajadores de la Red de Servicios Cusco Norte y de la unidad ejecutora Red de Servicios Canas Canchis y Espinar.

En ceremonia que se cumplió en el auditorio del Gobierno Regional del Cusco, la primera autoridad regional, Werner Salcedo, destacó la importancia de dicho acto de nombramiento porque para el régimen sanitario el tema de recursos humanos es fundamental. “Este acto formaliza su permanencia, mejora sus condiciones laborales, y es fundamental para construir un sistema de salud más justo y capaz de garantizar la calidad y continuidad de los servicios públicos”, refirió.

Resaltó, además que se ha priorizado el cuidado de la vida de la población con infraestructura sanitaria en diferentes provincias de la región. “Este proceso constituye un hito institucional, pues permite que el personal asistencial de las Clas transite de una condición contractual hacia una plaza presupuestada de carácter permanente fortaleciendo, así, el recurso humano en salud”, acotó.

Por su parte, el gerente regional de Salud, Omar Farfán, subrayó la importancia del proceso de nombramiento que no solo reconoce la trayectoria laboral de cada uno de los servidores asistenciales, sino que también reafirma el compromiso institucional de garantizar estabilidad, desarrollo profesional y, sobre todo, mejora la atención en salud para todos los ciudadanos. “Se hace justicia con el personal de la salud que durante muchos años lucharon por sus derechos”, aseveró.