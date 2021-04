Los cierres de campaña electoral, de cara a las Elecciones Presidenciales y Congresales 2021 de este domingo, fueron de todo tipo. Hubieron candidatos que organizaron marchas y numerosas caravanas, contraviniendo la normativa vigente para evitar la propagación de la COVID-19, pero hubieron otros cierres más bien singulares, como el del profesor Juan Quispe, que dedicó sus últimas horas de campaña a impartir clases de manera gratuita a sus estudiantes.

El profesor ’Inca Pachacúteq’, como es conocido en Cusco, es reconocido por emitir clases sin costo alguno a través de distintas plataformas, siempre vestido de personajes históricos, según él, para captar una mayor atención de sus educandos y lograr un aprendizaje más significativo.

Incluso a inicios de la pandemia, al ver que los estudiantes, sobre todo de zonas rurales, se perjudicaban por la pérdida de clases presenciales, decidió viajar a zonas como Anta, Izcuchaca y Calca, donde impartió lecciones a modo de nivelar a los alumnos y llevarles un mensaje de optimismo.

“La educación es la base de todo en la sociedad, y en nuestro país siempre ha sido relegada a las últimas posiciones. Sin educación, sin cultura y sin civismo no somos nada, por eso quiero devolver a la educación al sitial que corresponde, con más PBI para el sector, mejores colegios, universidades, equipos, mejores sueldos para nuestros docentes y una mejor jubilación, ellos entregan su vida a la enseñanza, es hora de demostrarles nuestro agradecimiento”, refirió.

Sobre su último proyecto ’Aprendo con el Profesor Juan Quispe’, señaló que se comenzó a emitir ni bien iniciaron las clases virtuales a nivel nacional, y que en él trata de llenar los vacíos que ve en la enseñanza actual, con una currícula que no se ajusta a la realidad del estudiantado ni a las condiciones que atraviesa.

“Yo me dedico a la docencia hace más de 10 años, en colegios públicos, privados y en institutos preuniversitarios, y veo cómo no hay paridad en la educación, en el país el que tiene plata recibe mejor educación, y el que no, lo que puede, esto no debe ser así, debemos aplanar el piso para todos, para que chicos y grandes tengan igualdad de oportunidades”, acotó.

Acerca de su forma de trabajo, interpretando personajes históricos, y sobre sus clases gratuitas, mencionó que llevaba a cabo este trabajo mucho antes de ser candidato, y por ello continuará con estos proyectos una vez concluidas las justas electorales, asegurando que la historia y la docencia es su forma de vida, más que una profesión o una candidatura.

El maestro natural de Canchis, señala que además de educación propone mejorar los índices de seguridad a nivel nacional a través de leyes y sanciones más drásticas para los infractores, sean nacionales o extranjeros, sobre todo para los reincidentes, para que la delincuencia deje de ser tomada como una forma de vida por algunos malos elementos. Él se postula al Congreso con el PPC y el número 3.

DATO:

- Juan Quispe recibió varios reconocimientos antes de la pandemia, debido a su técnica de enseñanza y su forma de trabajo, fue invitado a Lima y otras regiones a demostrar la experiencia que había cultivado y que busca sea replicada a nivel nacional.