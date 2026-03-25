El proyecto de riego ‘Hanocca’, ubicado en el distrito de Layo, provincia de Canas, se consolida como una de las inversiones más importantes para el desarrollo agrícola en la región Cusco, contando con un presupuesto que supera los 60 millones de soles y con una culminación prevista para el presente año.

Esta infraestructura promete generar un impacto significativo en la economía local y en la calidad de vida de cientos de familias dedicadas al agro, para este fin, el director ejecutivo del Plan Meriss del Gobierno Regional del Cusco, sostuvieron una reunión de coordinación con los representantes de las comunidades beneficiarias, el alcalde de Layo y la consejera por Canas, que permitió articular esfuerzos orientados a destrabar los últimos procesos administrativos necesarios para el reinicio de las obras.

Durante la reunión, los beneficiarios y las autoridades locales informaron que se encuentran en la etapa final del saneamiento físico-legal, requisito indispensable para retomar los trabajos en campo y asegurar la continuidad de un proyecto largamente esperado por la población. El equipo técnico del Plan Meriss estableció como fecha de reinicio de obra la segunda semana del mes de abril, una vez garantizada la licencia social, lo que permitirá avanzar sin contratiempos hacia su culminación definitiva.

Actualmente, el proyecto de riego presenta un avance físico superior al 70 % y beneficiará directamente a más de 455 familias mediante la irrigación de 1 172 hectáreas con sistemas de riego tecnificado. Este componente técnico permitirá optimizar el uso del agua, incrementar la productividad agrícola, diversificar los cultivos y fortalecer la seguridad alimentaria en la zona, transformando el potencial del campo en bienestar para los productores de la provincia de Canas.