El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, reanudó oficialmente el ingreso de visitantes a la Red de Caminos Inca con destino a Machu Picchu. Los primeros visitantes extranjeros de la temporada provienen de Estados Unidos, Francia, Italia, China, Japón y Brasil, quienes se sumaron a turistas nacionales para reiniciar esta emblemática ruta ancestral.

Más de 200 visitantes participaron en la reapertura e iniciaron su caminata desde el sector de Piscacucho (kilómetro 82), punto tradicional de partida hacia Machu Picchu, en un ambiente de entusiasmo y expectativa por recorrer uno de los circuitos culturales más importantes del mundo.

El reinicio del recorrido por la Red de Caminos Inca se produce tras la culminación de los trabajos integrales de conservación, mantenimiento y rehabilitación ejecutados durante el mes de febrero, acciones que garantizan condiciones adecuadas de seguridad, transitabilidad y preservación del patrimonio cultural y natural que alberga esta red vial prehispánica.

Como parte de la ceremonia de reapertura, representantes de Cultura Cusco, guías oficiales de turismo, visitantes y personal de apoyo participaron en una tradicional ofrenda a la Pachamama, ritual andino que simboliza gratitud y buenos augurios para el inicio de actividades en la Red de Caminos Inca durante el presente año.

El director de Cultura Cusco, Diego Pajares, dio la bienvenida a todos los visitantes y declaró oficialmente el inicio del ingreso a la Red de Caminos Inca. Por su parte, el responsable de la Coordinación de la Red de Caminos Inca, Francisco Huarcaya, pidió a los visitantes mantener un comportamiento responsable durante su permanencia en la ruta, respetando las normas de uso turístico y contribuyendo activamente con la protección del entorno natural y el patrimonio cultural.