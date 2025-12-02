A fin de preservar los monumentos históricos de Cusco, recientemente se realizó una gran jornada de limpieza en el Parque Arqueológico de Sacsayhuamán, uno de los espacios patrimoniales más visitados y emblemáticos de la región, ya que la acumulación de residuos en esta zona no solo afecta el entorno natural y cultural, sino que deteriora la percepción de Cusco como destino sostenible.

En una campaña del Gobierno Regional Cusco, a través de la Gercetur, diversas instituciones se sumaron a esta acción, que permitió recolectar aproximadamente una tonelada de residuos sólidos en distintas áreas del parque, entre ellas: Patallaqta, Cusilluchayoc, Bosque Tambillo, Templo de la Luna, Chuspiyoc, Cochapata (bosque y pista principal), Zona X, Q’enqo, Qenqo Chicó, Camino Qhapaq Ñan, Inquilltambo, Ukhukuchayoq, Cheqtaqaqa, Tambomachay y Sirenaqocha.

“Las instituciones participantes destacaron que mantener limpios nuestros espacios arqueológicos es fundamental para la conservación del patrimonio y para garantizar experiencias positivas a los visitantes. Acciones como esta refuerzan la responsabilidad compartida entre el Estado y la ciudadanía en la protección del legado histórico del Cusco”, citaron los organizadores.

También reafirmaron su compromiso con la sostenibilidad turística y mencionaron que continuarán impulsando iniciativas que promuevan el cuidado del ambiente en los sitios turísticos de la región Cusco.