Un accidente de tránsito se registró en el centro poblado de Santa Rosa - Andahuaylas (Apurímac), producto del desprendimiento de una roca que impactó contra un vehículo particular.

Efectivos policiales se constituyeron al lugar, constatando la presencia de un automóvil color gris, marca Toyota, con placa de rodaje COP-671. El vehículo presentaba severos daños estructurales ocasionados por el impacto de una roca de gran tamaño, que generó el atrapamiento mecánico de una persona de sexo femenino, quien lamentablemente fue hallada sin signos vitales en el asiento delantero del copiloto.

La víctima fue identificada como Fresia Linda Oscco Cañari (19). Asimismo, personal del Centro de Salud Andarapa evacuó a cuatro personas heridas hacia el Hospital Subregional de Andahuaylas, donde permanecen en observación.

Los lesionados fueron identificados como: Marino Cañari (37), Carla Villano (32), Victoria Cañari (41), y el menor Gael O. (7). Ante lo ocurrido, se comunicó de inmediato al representante del Ministerio Público y a la Unidad Especializada en Accidentes de Tránsito de Andahuaylas, que vienen realizando las diligencias correspondientes conforme a ley.

“La Policía expresa sus condolencias a la familia de la víctima y exhortando a la ciudadanía a mantener precaución en zonas de riesgo por desprendimiento de rocas y deslizamientos”, citaron desde la comisaría del sector.