La reactivación económica y turística en Cusco va alzando vuelo. Muestra de ello es la cantidad de turistas nacionales y extranjeros que poco a poco llegan hasta la antigua capital del Imperio de Los Incas, a fin de conocer la maravilla mundial: Machu Picchu.

Si bien los visitantes aún no están llegando en la cantidad de años pasados, se nota que hay un incremento sostenible a través de las semanas, es así que los boletos para ingresar al Santuario Histórico de Machu Picchu se han agotado, causando una serie de reclamos e inconvenientes entre turistas que buscan conocer la antigua ciudad Inca, pero se ven impedidos de acceder a ella.

La capacidad de aforo de Machu Picchu, que ahora se encuentra al 100%, ha sido rebasada, y el sistema para la emisión de boletos ya no factura más, es así que muchos viajeros están llegando hasta Machu Picchu Pueblo quedándose varados en el lugar , sin poder acceder a la maravilla porque ya no hay tickets disponibles.

Desde la Dirección de Cultura Cusco han emitido un comunicado mencionando que se agotaron los ingresos hasta el 30 de julio, pero muchas personas han hecho caso omiso a esta indicación y siguen viajando vía férrea hasta Machu Picchu Pueblo, tratando de conseguir entradas en el lugar.

“La capacidad de aforo está al máximo con 2 244 visitantes diarios , ya hemos lanzado un comunicado señalando que no hay sitios disponibles, los viajeros pueden corroborar esto a través de la web de ventas de boletos, si no se tiene espacio para ingresar a la llaqta, pedimos no viajar a Machu Picchu”, señalaron desde la entidad cultural.

La Dirección de Cultura Cusco han emitido un comunicado mencionando que se agotaron los ingresos hasta el 30 de agosto.

PIDEN AUMENTAR ESPACIOS.

Tal es la desesperación por acceder a Machu Picchu y la desazón de no poder conseguirlo, que los reclamos por parte de los viajeros han llegado a oídos de las autoridades de Cusco, que se han pronunciado pidiendo al Estado y al Ministerio de Cultura que amplíen el aforo permitido para que ningún visitante se quede sin visitar la ciudad Inca.

“Hay todo un problema en Machu Picchu porque hay un límite de aforo y se ha llenado. Hemos pedido al ministro (Mincul) que haya una consideración, necesitamos aumentar a 3 mil, 4 mil personas que ingresen ; la reactivación es justamente eso, aprovechar estos momentos”, señaló el gobernador regional de Cusco, Jean Paul Benavente.

De similar opinión fue el alcalde de Machu Picchu, Darwin Baca, quien en sesión de consejo edil exigió al Ministerio de Cultura ampliar la cantidad máxima de turistas y locales que pueden ingresar a la maravilla mundial, a fin de propiciar un tránsito fluido, evitar que visitantes se queden sin conocer los restos arqueológicos y propiciar una reactivación económica más rápida.

“Exigimos al Gobierno tomar decisiones acertadas en la designación de autoridades para el Ministerio de Cultura, para trabajar de forma coordinada con el gobierno local e iniciar el proceso de ampliación de aforo de Machu Picchu, de manera que se beneficie al sector turismo que es el más golpeado a causa de la pandemia, no es justo que hermanos que desean visitar nuestra maravilla queden desairados”, refirió el burgomaestre.

Turistas reclaman en Cusco tras agotarse las entradas para Machu Picchu.

NO MÁS TURISTAS, ES LA RECOMENDACIÓN DE LA UNESCO.

Al ser consultados sobre la posibilidad del incrementos de boletaje diario para ingresar a Machu Picchu, desde Cultura Cusco mencionaron que eso es imposible de momento, ya que la cantidad de aforo se rige estrictamente a la Resolución Ministerial N° 173-2020MC, que establece los límites y condiciones de uso del espacio en Machu Picchu.

Explicaron que el número máximo de turistas y guías (2 244 por día) se estableció en base a recomendaciones emanadas desde la Unesco , que tiene comisiones de evaluación permanentes para verificar el riesgo de conservación de la maravilla mundial.

“El límite se establece en función a la conservación del monumento, hay una resolución ministerial y de momento una ampliación de aforo no se va a dar, tendría que promulgarse otra resolución porque a la que nos regimos continúa vigente y tenemos que respetarla”, acotaron.

De momento hay muchos turistas atrapados en Machu Picchu Pueblo, que se niegan a retirarse del lugar sin antes visitar el santuario histórico. Las autoridades han llamado a no viajar en tren ni vía terrestre si no se tiene la certeza de conseguir un ticket de acceso, señalaron que los avisos que anuncian que ya no hay entrada están colocados en las boleterías de las estaciones de tren y afines.

Turistas reclaman en Cusco tras agotarse las entradas para Machu Picchu.

CIFRAS:

-675 Turistas podían ingresar a Machu Picchu cuando se reactivó el ingreso tras su cierre por pandemia, esto representó el 30% del aforo total. Luego esta cifra subió al 50 y 75% consecutivamente y ahora está al 100%, esto en concordancia con el permiso de las autoridades sanitarias de permitir una visita a capacidad completa en los monumento arqueológicos ubicados al aire libre.

MIRA AQUÍ: Regístrate gratis AQUÍ en nuestro boletín CORREO HOY y recibe las noticias que te interesan en tu correo electrónico

VIDEO RECOMENDADO

Aprende a reconocer los NUEVOS BILLETES de 10 y 100 soles