La mañana del último martes, desde la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial - Corpac, anunciaron el reinicio de operaciones en el aeropuerto Alejandro Velasco de Cusco, donde se pararon todas las acciones debido a labores de mantenimiento.

Es así que, ningún vuelo de arribo o salida pudo operar desde las 20:00 horas del último lunes, hasta las 08:00 horas de hoy martes, cancelándose un aproximado de 20 operaciones, entre aterrizajes y despegues.

“La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial concluyó con éxito las labores de asfaltado que estaban previstas en el aeropuerto Alejandro Velasco de Cusco, permitiendo la reanudación de vuelos desde y hacia la Ciudad Imperial (...) Esta jornada forma parte del plan integral de mantenimiento preventivo para asegurar la operatividad del terminal aéreo”, citó Corpac a través de un comunicado.

Se supo que las tareas se realizaron aplicando asfalto con polímeros y otros agentes, que hagan más resistente la pista de aterrizaje cusqueña, ya que es una de las más concurridas a nivel nacional, tanto por viajeros nacionales como turistas.

Corpac también anunció que sus labores de mantenimiento continuarán en Cusco, pero en horario de 01:00 a 05:00 horas, cuando no hay vuelos y no se pueda interrumpir los arribos ni despegues de aeronaves.

El cierre de este aeropuerto causó gran malestar entre cusqueños y visitantes, ya que fue anunciado solo un par de días antes, ocasionando que miles de personas pierdan sus vuelos, conexiones, tours programados y otros. Los reclamos fueron incesantes en el primer terminal aéreo de la región Cusco.