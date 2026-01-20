Luego de darse a conocer las reuniones que sostuvo el presidente de la República, José Jerí, con empresarios chinos, las mismas que incluso le valieron la apertura de un investigación por parte de la Fiscalía de la Nación, desde la interna de su partido político, Somos Perú, no han tomado a bien estos encuentros, sentando posición al respecto del futuro del actual mandatario nacional en el citado partido.

Werner Salcedo, gobernador regional de Cusco, y figura clave dentro de Somos Perú, citó que como militante del partido se siente ‘incómodo’ por las recientes actitudes del presidente Jerí, sentir que compartirían los afiliados a su partido político, por lo cual planean una urgente reunión para discutir el tema.

“Nosotros hemos acordado como partido cómo nos vamos a pronunciar como tal, permítannos tener esa reunión junto a todo el comité ejecutivo nacional de Somos Perú para darles a conocer una opinión, esa ya es una decisión que se va a discutir en ese espacio, nos están convocando (para la reunión) posiblemente este fin de semana”, citó el gobernador cusqueño.

Luego hizo un llamado a todos los funcionarios públicos de la Nación, a sostener reuniones de todo tipo pero a puertas abiertas y de manera pública, no a escondidas, encapuchados, ni con personajes de reputación dudosa.

“En medio del trabajo de gestión, como funcionarios públicos tenemos que reunirnos con todo tipo de personas y empresarios, sin embargo estas reuniones no deben ser secretas jamás, todo debe hacerse de conocimiento público, no hay por qué esconder nada siempre y cuando nos manejemos de acuerdo a la ley y lo correcto”, acotó.

Al respecto, el ministro de Energía y Minas, Luis Bravo, quien se hallaba en Cusco, prefirió no sentar su posición respecto a las criticadas reuniones del presidente Jerí con empresarios chinos, solo atinó a decir que el mandatario ya se había pronunciado al respecto y que no tenía nada más que acotar.

Tanto el gobernador regional de Cusco, como el ministro de Energía y Minas, inauguraron en Cusco las instalaciones de la primera vivienda beneficiada con gas domiciliario en el ámbito cusqueño. Ambas autoridades lanzaron la primera Planta Satélite de Regasificación de Gas Natural en la región imperial.