Sujeto se prende fuego mientras incendiaba local comercial en Cusco (VIDEO)

Un presunto caso de amenaza a través de la destrucción de propiedad privada se registró en Cusco, donde un delincuente prendió fuego a un local comercial de venta de motocicletas, sin embargo, en afán también prendió fuego a su ropa y a la motocicleta que conducía.

El hecho se registró el último viernes aproximadamente a las 03:30 horas, cuando un desconocido a bordo de una motocicleta, llegó hasta una tienda ubicada en la calle Huayna Capac 146, cuya puerta roció con gasolina para luego prenderle fuego.

Las imágenes de una cámara de vídeovigilancia, muestran al malhechor romper los vidrios y echar combustible a la puerta del local, luego lanza un fósforo que inicia el fuego que alcanza a sus brazos y piernas, ya que todo habría estado empapado en gasolina.

Por unos segundos el sujeto entra en desesperación e intenta apagar las llamas de su cuerpo, sin embargo al no lograr su cometido logra prender su motocicleta y huir del lugar.

Al respecto, el general PNP Virgilio Velásquez, jefe de la División Policial Cusco, mencionó que se hallan en plena investigación, y que no descartan que todo se trate de una nuevo caso de extorsión.

“Un sujeto a las tres de la madrugada ha atentado este establecimiento de motocicletas utilizando combustible, este delincuente no ha sabido ni emplear bien el material y se han extendido las llamas a su moto y a su cuerpo, estamos en investigaciones, hay dos personas que han resultados heridas, estaban en el interior, estamos indagando si han recibido amenazas extorsivas o tienen algún problema, de momento refieren que no han recibido amenazas”, citó.

DATO:

- Efectivos de la Compañía de Bomberos 29 del Cusco controlaron la emergencia y acudieron a los heridos, una mujer que resultó con quemaduras en las piernas y un menor de edad de aproximadamente tres años.