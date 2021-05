Susana Higuchi, madre de la candidata presidencial, Keiko Fujimori, arribó con ella a la ciudad de Cusco, donde se quedó para continuar la campaña política de su hija, de cara a las Elecciones Presidenciales de Segunda Vuelta 2021.

Es así que la ex primera dama de la Nación, recorrió brevemente el centro de la Ciudad Imperial, para luego viajar a Chinchero y reunirse con los moradores de la zona, a fin de recoger sus inquietudes y trasladarlas a Keiko Fujimori.

En medio de su agenda conversó con Correo, señalando sentirse tranquila y a gusto en medio del trajín que supone acompañar a la lideresa de Fuerza Popular a través de varias ciudades y regiones del país.

Acerca de los altercados que se registró en la víspera, cuando simpatizantes y detractores de Fuerza Popular protagonizaron enfrentamientos en la Plaza Mayor del Cusco, llamó a la calma a los electores en general, citando que la presente es una contienda electoral, más no una guerra.

CONTÓ SU EXPERIENCIA EN CUBA Y VENEZUELA.

Sobre el escenario que percibe en la coyuntura política actual, Susana Higuchi llamó a los peruanos a apoyar a su hija, asegurando que ella había visto con sus propios ojos y sufrido en carne propia los pesares de los pobladores de los países que ella llamó ’comunistas’.

“ Yo he estado en Cuba, Venezuela y me doy cuenta que el comunismo no trae nada bueno, fuimos cuando mis hijos eran chiquitos y para un caramelito había que hacer una cola de cinco cuadras, para todo había cola, no era muy humano”, asintió.

Luego hizo referencia a los denominados partidos de izquierda y lo que piensa de ellos cuando asumen el poder, “la izquierda es bonita un año, pero después ellos son los millonariazos y el resto hambrientos”, acotó.

Keiko Fujimori llegó junto a Susana Higuchi la mañana del pasado miércoles a Cusco, tenía programada una caravana y un mitin en el centro de la ciudad, pero la fuerte presencia de detractores hizo que modificara su itinerario, en la Plaza Mayor de Cusco hubieron enfrentamientos e incluso la Policía detuvo a cuatro personas.

La lideresa de Fuerza Popular partió de Cusco el mismo día, sin embargo su madre se quedó para continuar con la campaña.