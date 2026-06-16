Con el objetivo de poner en valor la riqueza prehispánica y poner en valor la memoria histórica de las provincias de la región, Cultura Cusco inauguró oficialmente la exposición arqueológica temporal denominada: ‘T’aqrachullo: El tiempo superpuesto. La historia que se escribe’. La muestra estará abierta al público a partir de hoy, 15 de junio, hasta el 15 de agosto en el Museo Histórico Regional de la Casa Garcilaso.

La exposición reúne fragmentos de cerámica aglomerada, herramientas y detallada información sobre el urbanismo y la arquitectura que desafió al viento helado de las alturas andinas. El público local, nacional y extranjero podrá visitarla de forma gratuita en el Museo Histórico Regional - Casa Garcilaso durante los próximos dos meses.

Mediante recursos infográficos, el público podrá descubrir las particularidades de María Fortaleza T’aqrachullo, un asentamiento declarado Patrimonio Cultural de la Nación en el año 2010. Las gráficas muestran cómo el sitio se emplaza estratégicamente a 4 102 metros sobre el nivel del mar sobre un farallón rocoso en Chaupimayo, Suykutambo (Espinar). Además, se explica el origen de su nombre como reflejo de su íntima comunión con la naturaleza: t’aqra (roca madre) y chullo (depósito de agua tallado en piedra), componentes que rigieron la sacralidad y arquitectura del lugar.

A través de una rigurosa selección de bienes culturales recuperados en diversas temporadas de investigación (desde 1994 hasta 2024), la exposición ofrece una lectura estratigráfica y tipológica precisa de tres periodos clave de ocupación humana: Horizonte Medio (700 d.C. – 1000 d.C.) Intermedio Tardío (1000 d.C. – 1476 d.C.) Horizonte Tardío (1476 d.C. – 1532 d.C.).

Durante su intervención, la directora ejecutiva de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, Maritza Rosa Candia, expresó su profunda emoción por el significado identitario de este hito científico. “Quiero rendir un profundo homenaje a nuestra sagrada ciudad del Cusco, cuyo corazón y grandeza no se limitan a su monumentalidad incaica, sino que se extienden a la inmensa riqueza prehispánica que late en cada una de sus provincias, como Espinar. T’aqrachullo no es un conjunto estático de estructuras, sino un testimonio excepcional de resistencia y vida”.

DATO:

La muestra temporal estará abierta al público hasta el 15 de agosto en el Museo Histórico Regional de la Casa Garcilaso. La entrada es gratuita.