La madrugada del último sábado, un fuerte asalto a mano armada se registró en la comunidad campesina de Limbani Alto Huallatani, perteneciente al distrito de Layo provincia de Canas (Cusco).

El hecho se habría registrado momentos después de las 01:00 horas, cuando cuatro encapuchados fuertemente armados, ingresaron a diferentes casas de la citada comunidad a fin de robar y saquear sus pertenencias.

Según la denuncia interpuesta en la Comisaría de Layo, los delincuentes vestían ropas de mineros, portaban pasamontañas negras y estaban premunidos de armas de corto y largo alcance.

Lamentablemente varios comuneros resultaron heridos al oponerse al robo de sus pertenencias, entre dinero en efectivo, electrodomésticos y otros, incluso se habla de un presunto abuso sexual.

Una de las víctimas, visiblemente golpeada, refirió que la Policía llegó al lugar de los hechos a las 05:00 horas y posteriormente los trasladó hasta la comisaría de la zona para sentar la denuncia, sin embargo los heridos no habrían recibido atención oportuna en el Centro de Salud de Layo.

“Pido a la Policía patrullar las zonas alejadas del distrito, veo al patrullero en zonas cercanas nomás. Hasta ahora no se encuentra a los delincuentes, tampoco hubo participación de las rondas campesinas, tampoco hubo atención en el puesto de salud”, señaló.

Hasta el cierre de esta edición, la Policía no brindó detalles acerca de su accionar frente a este nuevo hecho delictivo en Cusco.