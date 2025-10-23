GA.HU.SA. (24), pasará el resto de sus días tras las rejas, al haber sido sentenciado a cadena perpetua por el delito de violación sexual de menor de edad, condena obtenida por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de La Convención (Cusco).

El sentenciado de 24 años de edad, extrabajador de la municipalidad de Quellouno, era coordinador de Juntas Vecinales y sostenía una relación sentimental con la menor de 12 años, pese a conocer de su minoría de edad, a quien conoció a mediados del año 2024.

El 23 de setiembre del mismo año, en el Centro Poblado de Quellouno, provincia La Convención – Cusco, la menor llegó a casa de su hermana para apoyarla en el cuidado de su hijo, alrededor de las 8 de la noche la hermana mayor deja sola en su domicilio a la menor y cuando retornó a eso de las 11 de la noche no la encontró, llamando a su celular que se encontraba apagado y saliendo a buscarla por los alrededores sin hallarla.

Aproximadamente a las 8 de la noche del mismo 23 de setiembre, la menor de 12 años, llamó telefónicamente al sentenciado, con quien se encontró y ambos se dirigieron a un hospedaje del centro poblado de Quellouno, donde GA. HU. SA ; alquiló una habitación y donde sostuvo relaciones sexuales con la menor, quedándose hasta las 5 de la mañana, saliendo juntos posteriormente.

En horas de la mañana, la menor llega a casa de su hermana, quien le pregunta dónde había pasado la noche, relatando lo ocurrido en el hospedaje la noche anterior, ante ello la hermana pone la denuncia en la delegación policial del sector, que comunica el hecho a la representante del Ministerio Público, que llevó adelante la acción penal, hasta conseguir la ejemplar sentencia de cadena perpetua y el pago de 10 mil soles por reparación civil.