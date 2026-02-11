El Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Cusco, recientemente dictaminó siete años de cárcel efectiva para el ex gobernador regional de Cusco y exalcalde de San Sebastián, Jorge Acurio, por el delito de colusión, en medio de un largo proceso por la adquisición de 54 mil bolsas de cemento que nunca fueron halladas.

Tras la lectura de sentencia el juzgado ordenó la captura inmediata del involucrado, es así que las autoridades de orden andan tras sus paso, como confirmó el general PNP Virgilio Velásquez, jefe de la Región Policial Cusco.

“Tenemos conocimiento que el Juzgado dio una pena efectiva, paralelo a ello tiene su requisitoria correspondiente por el delito de colusión con ejecución provisional. Hemos difundido esta información a todas las unidades policiales, esta requisitoria tiene vigencia nacional, hemos mandado a poner mayor énfasis con la finalidad de intervenirlo y ponerlo a disposición de la justicia”, señaló.

El caso trata sobre la adquisición de 54 mil bolsas de cemento para una obra en San Sebastián, valorizadas en más de un millón de soles. Ese año (2009) la Procuraduría Anticorrupción de Cusco interpuso una denuncia contra el alcalde de entonces y varios implicados, ya que el material nunca llegó a su destino.

Tras la lectura de sentencia, la defensa de los sentenciados, señaló que apelará la determinación del juez, sin embargo esto no exime a los involucrados a no comparecer ante la justicia.