La Fiscalía Especializada en delitos de Trata de Personas de Cusco, consiguió que el juzgado declare la responsabilidad penal de Hernán Valiente (37) como autor de los delitos de pornografía infantil en grado de tentativa y pornografía infantil agravada en grado consumado. Tras la sustentación de las pruebas, se impuso al sentenciado una pena de 13 años de privación de libertad efectiva, la cual cumplirá en el establecimiento penitenciario de Qenqoro hasta octubre de 2037.

Las investigaciones determinaron que el sentenciado utilizaba un teléfono móvil de alta gama para captar imágenes y videos de las partes íntimas de menores de edad, principalmente escolares, sin su consentimiento. Los hechos ocurrieron en diversos escenarios de la ciudad, incluyendo buses de transporte público, tiendas de abarrotes y centros comerciales, donde el sujeto se colocaba de cuclillas o aproximaba el dispositivo al suelo para registrar muslos y ropa interior de las víctimas.

Durante la visualización del equipo, se hallaron múltiples archivos en el álbum ‘Eliminados’ y en grupos de WhatsApp, donde además se apreciaba el rostro del agresor realizando gestos de connotación sexual durante las grabaciones.

La intervención de Valiente Galdo se produjo el 18 de octubre de 2024, luego que la madre de una menor de 14 años advirtiera que el sujeto intentaba filmar por debajo de la falda de su hija en una tienda del centro comercial. A pesar que el imputado intentó darse a la fuga y eliminar el material probatorio, fue retenido por el personal de seguridad. El análisis fiscal posterior permitió identificar una sistemática fabricación de material pornográfico que databa desde septiembre de 2024, afectando a diversas escolares plenamente identificables por sus uniformes, pero cuya identidad individual aún permanece bajo reserva.

Además de la pena privativa de libertad, la sentencia impone el pago de 170 días multa, equivalente a 1 700 soles y una inhabilitación por el periodo de tres años y ocho meses, por concepto de reparación civil, el sentenciado deberá abonar la suma total de 7 800 soles, de los cuales la mitad será destinada a la menor agraviada.