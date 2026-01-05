Con la luz de las primeras horas del nuevo año 2026, la esperanza se hizo vida en el Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco de EsSalud Cusco. A los 35 años, Jéssica León protagonizó un momento profundamente conmovedor al dar a luz a tres valientes varones, marcando un inicio de año lleno de fe, fortaleza y amor.

Jéssica, natural de la región Apurímac y administradora de empresas de profesión, tomó una de las decisiones más importantes de su vida: dejar temporalmente su trabajo y trasladarse junto a su esposo a la ciudad de Cusco hace aproximadamente un mes. El embarazo múltiple que esperaba representaba un riesgo tanto para su salud como para la de sus bebés, motivo por el cual los especialistas dispusieron su internamiento y un monitoreo permanente, priorizando en todo momento la vida y el bienestar de la madre y sus hijos.

Gracias al trabajo coordinado, oportuno y altamente especializado del equipo multidisciplinario conformado por profesionales de ginecología, cirugía, neonatología, enfermería, obstetras y personal técnico, la mañana del 2 de enero, Jéssica —haciendo honor a su apellido— dio a luz a tres pequeños guerreros mediante una cesárea programada. Los recién nacidos registraron pesos de 2.080, 1.850 y 1.835 kilogramos, respectivamente.

Desde sus primeros segundos de vida, los bebés demostraron una respuesta favorable y una evolución positiva. Actualmente, continúan bajo el cuidado y monitoreo permanente de los especialistas del servicio de neonatología, quienes velan por su recuperación y desarrollo en un entorno seguro y humano.

En este sentido, el gerente de la Red Asistencial EsSalud Cusco, Carlos Meza, felicitó y destacó el compromiso del equipo de salud, señalando que “cada nacimiento es un recordatorio del valor de nuestro trabajo y de la misión que nos une: cuidar la vida. Estos tres niños representan esperanza, futuro y la recompensa al esfuerzo silencioso de nuestros profesionales, que día a día entregan no solo conocimiento, sino también corazón”.

Por su parte, Josué Huamaní, esposo de Jéssica, expresó su agradecimiento a todo el personal de EsSalud Cusco por el acompañamiento, la dedicación y el cuidado brindado a su pareja y a sus tres primeros hijos. Con emoción y orgullo, manifestó su compromiso de proteger y guiar a esta nueva familia que hoy comienza su historia unida por el amor y la esperanza.