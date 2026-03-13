Turista con alteraciones mentales es hallado sin vida en Cusco.

Efectivos policiales de la Comisaría de Ollantaytambo, en el Valle Sagrado de Los Incas, vienen realizando las diligencias correspondientes tras el hallazgo del cuerpo de un turista extranjero que horas antes había sido reportado como desaparecido.

El lamentable hecho se registró hoy, viernes 13 de marzo aproximadamente a las 09:00 horas en el sector de Pukarumiyoc, distrito de Ollantaytambo, provincia de Urubamba.

Los agentes del orden tras la alerta del hecho, se constituyeron al lugar, constatando el cuerpo de Ferguson Jhon Hugh (82), de nacionalidad canadiense. Asimismo, en la escena se halló a su conviviente, Carmen Koc, quien manifestó que el occiso padecía de alteraciones mentales y habría salido horas antes de su hotel con rumbo desconocido.

El hecho fue comunicado al representante del Ministerio Público, quien dispuso el aislamiento de la escena y la realización de las diligencias de ley correspondientes, procediéndose al levantamiento del cadáver para determinar las causas y circunstancias exactas del deceso.