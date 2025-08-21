La tarde del último jueves, una amenaza de bomba puso en jaque los sistemas de alarma y prevención en el Aeropuerto Alejandro Velasco Astete de Cusco, hasta donde llegaron agentes especialistas de la Unidad de Desactivación de Explosivos - Udex.

La alarma se emitió cerca a las dos de la tarde, cuando el jefe de seguridad de la empresa Latam activó el protocolo por amenaza de bomba, luego de recibir indicios por parte de un pasajero.

Según la Policía, un viajero que se hallaba en el lugar comenzó a gritar que había una bomba en el sitio, por lo que as autoridades aeroportuarias pusieron a los pasajeros a buen recaudo e iniciaron una revisión inicial.

Se trata de vuelo Latam 2025, cuya aeronave tuvo que ser trasladada a una zona segura para la revisión complementaria a cargo de especialistas en desactivación de artefactos explosivos.

Hasta el cierre de esta nota había fuerte movimiento policial y de ambulancias en dicho aeropuerto.