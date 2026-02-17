En un trabajo de supervisión directa de los avances del Hospital Antonio Lorena, las autoridades de Cusco, corroboraron que la infraestructura hospitalaria sería entregada en junio del presente año concluida y equipada.

El proyecto registra actualmente un avance general del 85 %, así como 95 % de ejecución en infraestructura y más del 65 % del equipamiento médico en obra, lo que consolida una etapa clave hacia su culminación.

Durante la visita técnica, se confirmó que los plazos establecidos se cumplen a fin de garantizar que la construcción hospitalaria no solo esté culminada al 100 %, sino también completamente equipada y en proceso de capacitación del personal para su adecuada puesta en funcionamiento.

También, se verificó la llegada de las celdas eléctricas que permitirán la energización de la infraestructura con la finalidad de garantizar las condiciones necesarias para la puesta en funcionamiento del establecimiento de salud.

El gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo, enfatizó que la obra representa una deuda histórica con el pueblo cusqueño y con todo el sur del país. Aseguró que el hospital no puede convertirse en una infraestructura inactiva. “Tenemos un compromiso con Cusco, nuestro hospital debe concluirse y entrar en funcionamiento. No vamos a permitir que una inversión de esta magnitud deje de operar. La salud es un derecho fundamental y vamos a defenderlo con decisión”, aseguró.

En ese marco, hizo un llamado al Gobierno para que garantice los recursos necesarios para el financiamiento del recurso humano especializado que permitirá la operatividad plena del establecimiento de salud. Asimismo, anunció que, desde el Gobierno Regional Cusco, se activarán mecanismos como Obras por Impuestos y Asociaciones Público-Privadas para asegurar que la operación y el mantenimiento del hospital estén garantizados.

“Esta infraestructura no solo fortalecerá la capacidad de atención médica, sino que reducirá brechas históricas en el acceso a servicios especializados, descongestionará otros establecimientos de salud y mejorará la calidad de vida de miles de familias”, subrayó.