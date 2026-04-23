El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de Espinar (Cusco), obtuvo una sentencia de cadena perpetua contra L.A.C.A. (35). El sujeto fue hallado culpable de la comisión del delito de violación sexual de menor de edad, tras acreditarse que ultrajó en tres oportunidades a una adolescente de iniciales B.N.H.A., de apenas 13 años de edad.

Durante el juicio oral, el fiscal demostró que el agresor, quien laboraba como personal de seguridad, interceptó a la víctima, quien pasaba por la puerta de un evento social, para ingresarla al interior del local jalándola, para luego mediante violencia física y amenazas de muerte, trasladarla a un parque y posteriormente a su domicilio para consumar los abusos hasta en tres ocasiones.

La acusación fiscal se sustentó en pruebas contundentes, que determinaron una grave afectación en la menor, así como con las declaraciones de testigos, como el compañero de trabajo del agresor y el representante legal de la empresa de seguridad para quien laboraba el agresor, también exámenes de peritos médico legista, psicólogo y otros.

Asimismo, fue determinante la declaración de la víctima en Cámara Gesell, donde identificó plenamente al sentenciado por sus rasgos físicos y relató detalladamente las agresiones y las amenazas recibidas.

El Primer Juzgado Penal Colegiado Transitorio de Cusco, dictó la sentencia condenatoria, disponiendo además el pago de una reparación civil de 15 mil soles a favor de la agraviada.