En las instalaciones del Centro Gerontológico San Francisco de Asís, se dio inicio a la vacunación de adultos mayores contra la COVID-19, con la inmunización a más de 100 adultos mayores ya que es una población de alta vulnerabilidad ante la pandemia, la ceremonia protocolar tuvo la participación del gobernador regional del Cusco, Jean Paul Benavente, representantes de la Municipalidad Provincial del Cusco y el director de la Red de Salud Cusco Norte, Anibal Nieto.

Además, este lunes 29 de marzo, se realizará la inoculación a los adultos mayores de 80 años beneficiarios de Pensión 65 de la provincia de Cusco, de acuerdo a su jurisdicción en los puntos fijos de vacunación que serán instalados en el parque Cajonahuaylla (San Jerónimo), parque Cachimayo (San Sebastián) , Hotel Cusco, (Cusco) y en la loza deportiva el Bosque (Santiago).

“Este lote de vacunas se aplicará a más tardar hasta el día martes, asimismo la población que no está afiliada a ningún tipo de seguro que no se preocupe, ya que se tiene la base de datos del Ministerio de Salud a través de la RENIEC. De acuerdo a la dotación de dosis contra la Covid-19, se realizará en forma escalonada la vacunación para no generar aglomeración”, manifestó la directora de Atención Integral de Salud de la Geresa-Cusco, Pamela Zapata.

Cabe indicar que, la dotación de las 1 170 vacunas Pfizer es limitada, ya que la cantidad de pobladores de la región es de más de 160 mil adultos mayores de 60 años y la población de mayores de 80 años supera los 20 mil.

Finalmente, las autoridades recomendaron a la población acompañar a los adultos mayores a las jornadas de vacunación, además deben portar su DNI, usar ropa ligera para facilitar la inoculación, llevar mascarilla que cubra nariz, boca y barbilla y mantener la distancia social de persona a persona por lo menos dos metros.