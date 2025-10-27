La mañana del último lunes, aproximadamente a las 06:00 horas, se registró un accidente en el Centro Histórico de Cusco, donde un camión compactador retrocedió y aplastó a un trabajador de limpieza, quien pereció en el lugar debido a las graves lesiones ocasionadas.

El penoso hecho se suscitó en el cruce de las calles Suecia y Huaynapata, donde el camión compactador de placa EAN-403, perteneciente a la Municipalidad Provincial de Cusco, estaba estacionado mientras el personal de limpieza recogía bolsas con desechos.

Entonces el camión retrocedió, aplastando a la persona identificada como Willy Quispe (54), quien era el conductor del vehículo pesado, quien se hallaba fuera de su unidad ayudando en el recojo de basura.

BROMA DE MAL GUSTO

Testigos señalaron que la persona identificada como Alberto Wislla (30), quien hacía su paso por el lugar donde trabajaba el personal de limpieza, comenzó a agredirlos verbalmente, para luego subirse al camión y desengancharlo, en medio de pedidos para que bajara de la unidad.

Posterior a ello el camión habría descendido por la calle hasta chocar con un predio, aplastando al conductor de la unidad, que nada pudo hacer para salvarse.

Las autoridades señalaron que el sujeto se hallaba en aparente estado de ebriedad y que al momento del incidente, había salido de uno de los bares que abundan en el centro de Cusco.

Tras el hecho, el fiscal cusqueño, Roony Gibaja, mencionó que ya se detuvo al implicado y que se investiga por qué el conductor no estaba en su cabina, sino ayudando en el recojo de deshechos.

Mientras tanto, personal de limpieza de Cusco, señaló la falta de personal para el recojo de basura, lo que habría originado que el conductor deba dejar el volante para ayudar. “Solo había un personal para levantar la basura, por eso me mandaron a mi a ayudar, pero como las dos éramos mujeres no podíamos levantar las bolsas pesadas, es ahí cuando el señor (conductor) tuvo que bajar para ayudar”, citó.