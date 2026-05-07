Más de 400 expositores de diversas regiones serán parte de La Expo Perú Los Andes Huancavelica 2026, que se realizará del 26 al 29 de junio en el campo ferial de Challqui Chico, en Huancavelica. El evento incluirá ruedas de negocios nacionales e internacionales, así como espacios de inversión y actividades culturales.

El gerente regional de Desarrollo Económico de Huancavelica, Ronald Poma, destacó que: “Vamos a llevar a cabo la rueda de negocios internacional y nacional, así como una rueda de inversiones donde los gobiernos locales podrán presentar sus proyectos. En general, se proyecta la llegada de más de 30 mil visitantes”.

En este escenario, la región Junín tendrá una participación destacada con una amplia oferta que incluye café, cacao, jengibre, maca, trucha, lácteos y granos andinos, productos con alta demanda en mercados nacionales e internacionales.

“A cada región se asignó 24 stands de productores, un stand gastronómico, una isla institucional y un stand de bebidas”, explicó el representante de la mancomunidad, Edward Gutiérrez.

Los organizadores subrayaron el impacto integral del evento: “tiene tres vertientes: la venta directa, la conexión de negocios y el acceso a inversión privada”, explicó Gutiérrez, quien además adelantó que la feria es itinerante y que para el 2027 se proyecta que la sede sea la región Junín, reforzando su protagonismo en la macrorregión andina.

Por su parte, Apurímac ofrecerá productos como quinua, café especial, cacao fino de aroma, fibra de alpaca y alimentos orgánicos, fortaleciendo su ingreso a mercados más competitivos.