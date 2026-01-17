Destrozada quedó la camioneta blanca Hilux que cayó a un abismo de mil metros con padre e hijo a bordo. La unidad de placa EAH-392, se despistó en el sector Cruz Blanca, kilómetro 47 de la carretera Ticrapo en Castrovirreyna (Huancavelica). Las víctimas: el conductor de la camioneta Valentín Saravia Sullca, quien trabajaba en la Gerencia Subregional de Castrovirreyna y el ingeniero de sistemas Andy Saravia García. Ambos perecieron en el acto tras caer al profundo precipicio.

HALLAZGO. El accidente se produjo al mediodía del miércoles último, pero recién se conoció del hecho el viernes, cuando un poblador de Manzanares alertó de un accidente a los comuneros de Chacoya que llegaron a la zona y encontraron dos cadáveres.

Los pobladores y policías recogieron los cuerpos de Valentín Saravia quien laboraba hace muchos años como chofer de la Municipalidad de Castrovirreyna y su hijo Andy Saravia.

Los agentes de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito de Huancavelica, investigan las causas del despiste que enluta a una familia.

No se descarta una falla mecánica o una mala maniobra. “Sus partidas dejan un profundo vacío entre quienes compartimos con ellos el camino profesional y humano, recordándolos siempre por su compromiso, compañerismo y calidad personal”, escribieron por redes sociales sus amigos.