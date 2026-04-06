Con el objetivo de garantizar la atención oportuna ante posibles emergencias durante las Elecciones Generales 2026, la Dirección Regional de Salud (DIRESA) Huancavelica declaró en alerta amarilla a todos los establecimientos de salud de la región, medida que estará vigente del 9 al 14 de abril.

La disposición, oficializada mediante resolución directoral, responde a la masiva movilización de ciudadanos hacia los centros de votación. En ese marco, se ha ordenado a hospitales y centros de salud activar sus planes de contingencia, asegurando la disponibilidad de personal, insumos médicos y equipos necesarios para la atención de urgencias.

Asimismo, se intensificará el monitoreo permanente a través del Espacio de Monitoreo de Emergencias y Desastres (EMED), que mantendrá comunicación directa con todos los establecimientos de salud para una respuesta inmediata ante cualquier incidente.

La DIRESA también exhortó a la población a adoptar medidas de autocuidado durante la jornada electoral, como mantenerse hidratados, usar protección solar y acudir al establecimiento de salud más cercano o comunicarse con el SAMU ante cualquier emergencia.