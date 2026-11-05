Según los primeros reportes, el siniestro ocurrió en las últimas horas de hoy jueves 5 de noviembre y movilizó a los servicios de emergencia, que acudieron al lugar para auxiliar a las víctimas.

Personal de salud brindó los primeros auxilios a la persona herida, quien fue trasladada de urgencia a un establecimiento médico cercano debido a la gravedad de sus lesiones.

Hasta el momento, no se han confirmado las identidades de los involucrados ni las circunstancias en las que ocurrió el accidente. Tampoco se ha precisado si se trató de una colisión entre vehículos o de un despiste.

Efectivos de la Policía Nacional y peritos de tránsito fueron alertados para realizar las diligencias correspondientes, mientras se espera la intervención de las autoridades competentes para el levantamiento del cadáver.

Las investigaciones permitirán esclarecer las causas del siniestro y determinar posibles responsabilidades.

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