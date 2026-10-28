Un adolescente de 16 años fue intervenido por la Policía Nacional tras ser denunciado por presuntamente amenazar con un cuchillo a su madre y matar a golpes a dos gatos de la familia, durante un violento incidente registrado en el centro poblado de Ichucucho, distrito de Huachocolpa, provincia de Tayacaja, región Huancavelica.

Los hechos ocurrieron la mañana del lunes 26 de octubre, alrededor de las 7:30 a. m., cuando el menor llegó a su vivienda aparentemente bajo los efectos del alcohol y comenzó a discutir con su progenitora.

Según la denuncia policial, el adolescente exigió dinero para pagar un teléfono celular. Ante la negativa de su madre, habría comenzado a insultarla y posteriormente tomó un cuchillo de la cocina para amenazarla.

Temiendo por su integridad, la mujer escapó de la vivienda y buscó protección en la casa de una vecina. Sin embargo, el menor habría salido tras ella con el arma blanca.

La intervención de la vecina permitió que la madre permaneciera a salvo y evitó que la situación se agravara.

Habría matado a sus mascotas frente a su hermana

De acuerdo con el testimonio de la denunciante, al no conseguir alcanzar a su madre, el adolescente regresó a su domicilio, donde presuntamente mató a golpes a dos gatos de la familia.

El hecho habría ocurrido en presencia de su hermana de 12 años. Además, el menor habría ocasionado destrozos en distintos ambientes de la vivienda.

La madre también manifestó que no se trataba del primer episodio de violencia. Según relató, en agosto de este año su hijo ya la habría agredido durante otra discusión relacionada con un teléfono celular.

Policía intervino al adolescente

Tras recibir la denuncia, agentes de la Comisaría de Huachocolpa acudieron al domicilio e intervinieron al menor, quien fue trasladado a la dependencia policial para las diligencias correspondientes.

Durante su declaración, el adolescente aseguró que no recordaba lo sucedido, aunque reconoció haber consumido bebidas alcohólicas con sus amigos durante la mañana de los hechos.

Asimismo, manifestó que comenzó a beber alcohol aproximadamente a los 14 años y que actualmente lo hace alrededor de una vez por semana.

El caso fue comunicado al Ministerio Público para continuar con las investigaciones y determinar las medidas correspondientes, considerando la edad del involucrado y las denuncias de violencia familiar y maltrato animal.