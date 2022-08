Luego de que el líder de Perú Libre Vladimir Cerrón afirmara que podría coincidir con el fujimorismo pero no con la izquierda caviar, el congresista por Huancavelica, y afiliado a Perú Libre, Alfredo Pariona Sinche, le dio la razón y dijo que Pedro Castillo gobierna con dicho grupo político.

¿Qué opinión sobre el caso que afronta Yenifer Paredes, cuñada – hija del presidente de la República?

Son casos que ocurren, que se dan, hay que esperar que se concluya los procedimientos dentro de la investigación, finalmente habrá un pronunciamiento, una sentencia, de acuerdo a ello la persona que ha infringido tendrá que pagar con la pena que corresponde y si no tendrá que seguir ejerciendo sus funciones, desenvolviéndose como tal, nos interesa que la administración del Estado no puede paralizar, la constitución es totalmente clara, el maestro Castillo también está con procesos, pero, tenemos el artículo 117 que indica que por estos casos puede ser investigado cuando concluya su mandato, mientras tanto estamos escandalizando por algunas instituciones operadoras de la justicia en el Perú.

Ese artículo afirma que no puede ser denunciado, no dice nada sobre investigado

Efectivamente, la investigación puede darse, pero, hoy adelantan como que ya dan una sentencia, puede ser solo vacado por cuatro aspectos, traición a la patria, impedir las elecciones, entre otros, lo que no se ha dado hasta el momento, él puede continuar, no significa que le van a impedir, el parlamento aprovechando su condición de mayoría, casi 85 a 90 son de la clase conservadora, se ha visto dos procesos de vacancia, no se ha dado.

También investigan a su esposa, la primera dama, al parecer hay cada vez más indicios que la comprometen

Repito, todos estamos sujetos a investigación, nadie tiene corona en el Estado, que concluya, que avance, queremos conocer al respecto, al momento el maestro Castillo no tiene un caso específico que amerita según el artículo 117 que solo por eso puede ser vacado, los demás, que se dé el procedimiento respectivo y en su momento llegará la sanción correspondiente.

Si se confirmase el accionar del presidente Castillo, ¿Cuál sería su voto?

En ese caso, no tenemos porqué tolerar ni al mismo presidente, como partido, al primer indicio que se nos muestre, audio, video, u otro, estaríamos procediendo.

¿Sí votaría por una vacancia en ese caso?

De manera personal, lo adelanto, sí, es correcto.

El líder de Perú Libre dijo que tiene más coincidencias con el fujimorismo que con la izquierda caviar, ¿Qué opina?

A la derecha, el fujimorismo, se les conoce de manera directa, es visualizado, mientras que, a los caviares, aparentemente están a nuestro costado, pero, en el momento adecuado, actúan de manera contraria, ¿en quién podemos confiar?, mejor en alguien de la oposición en algunos puntos que podemos coincidir, pero, de ni una manera con los caviares, que siempre aprovecharon el nombre de la izquierda, para sí, para un grupo minoritario.

¿A quién identifica usted como caviares en el Congreso?

Es conocido, los morados, está JP (Juntos Por el Perú), y muchos otros, por más de que estén en partidos como tales, casi por ellos está copada la administración estatal, distintas instituciones, representantes.

Pero, el presidente Castillo en algún momento co-gobernó con ellos

Hasta el momento está con ellos, cuando llegamos al gobierno, él prácticamente se ha rodeado de ese grupo y ese grupo se lo apropió y a nosotros que éramos del partido, que lo hemos llevado nos puso a un costado y hasta hoy sigue distanciado, la caviarada hoy gobierna el país.

¿Gobierna o co-gobierna con Castillo?

Gobierna con Castillo, allí está toda la derecha, ¿no?