En entrevista con Correo, el congresista huancavelicano Alfredo Pariona (Perú Libre) afirmó que el mandatario Pedro Castillo “no honra su palabra”.

“Esta es la realidad del país, lamentablemente habemos personas sin convicción, no cumplimos, no honramos nuestra palabra, entonces, nos queda seguir organizando , solo el pueblo organizado podrá detener esas pretensiones que seguramente va a empezar a implementar, con sus medidas, con su gobierno, en adelante”, afirmó Pariona Sinche, quien aclaró que al decir que no tiene palabra era a Pedro Castillo.

El parlamentario también dijo que no dará el voto de confianza al gabinete de Pedro Castillo, y cuestionó a la nueva presidenta de la PCM.

“La titular (Mirtha Vasquez) estaba en contra de la eliminación de los pagos por pensiones vitalicias a los expresidentes, estaba en contra de la devolución a los hermanos de la ONP. Visualizamos que va a estar al servicio de los empresarios, por ello la visión adelantada que no respaldamos este gabinete”; dijo el parlamentario huancavelicano.