En entrevista exclusiva con Correo, el jefe nacional del Pronis, Carlos Cantorín, infirmó detalles sobre los problemas que existe entre la empresa que construye el hospital Zacarías Correa Valdivia.

Afirmó que la empresa resolvió el contrato de manera unilateral, por lo que ellos proponen una conciliación.

“De no darse la conciliación, entraríamos a un posible arbitraje, como Pronis respetaríamos esa medida y continuaríamos la obra con un expediente de saldo”, dijo Cantorín.

Fue tajante al decir que es incorrecto que la empresa alegue falta de dinero para seguir la obra.

“Ellos tienen más de 42 millones por saldo para amortizar al Estado Peruano, los cuales, ya el equipo técnico en el acto de constatación con los trabajos realizados y las valorizaciones pendientes se va a demostrar que ese saldo aún tiene a favor del Estado, razón por la cual la empresa no podría estar desfinanciada para la ejecución de la obra”, detalló Cantorín.

También negó que los precios internacionales del material de construcción afecten el presupuesto.

“Toda obra que se realice bajo estas modalidades tiene una fórmula polinómica para actualizar precios, eso quiere decir que según se incrementa la inflación, estos factores por el INEI son evaluados y esa taza de inflación se aplica, es una actualización mensual y por norma”, dijo.

Dijo que la empresa no tiene razones para rescindir contrato, que no se le adeuda, y que demostrarán, de llegar a un proceso arbitral, que sus excusas no tienen fundamento válido según la legislación peruana.